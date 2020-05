Suga führt die interationalen iTunes Charts an

ⓒ YONHAP News

Suga von BTS stürmt mit seinem neuen Mixtape an die Spitze der internationalen iTunes Album Charts.





Das zweite Mixtape des Sängers mit dem Titel „D-2“ erschien am 22. Mai und schoss an die Spitze der Top Album Charts von iTunes in 80 Ländern und Regionen, darunter die USA, Kanada, Frankreich und Japan.





Der Haupttrack „Daechwita“ führte zudem die iTunes-Liste der „Top Songs“ in 50 Regionen der Welt an.