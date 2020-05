ⓒ Big Hit Entertainment

Die Boyband Tomorrow X Together (TXT) ist beim Musiksender MTV aufgetreten und damit erstmals im US-amerikanischen Fernsehen erschienen.





Eine vorher aufgezeichnete Bühnenperformance ihres neuesten Songs „Can’t You See Me“ wurde am letzten Freitag auf „MTV Fresh Out Live“ gesendet.





„Can’t You See Me“ ist der Leadtrack ihrer neuen EP „The Dream Chapter: Eternity“, die am 18. Mai herauskam.