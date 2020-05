BTS _ Freunde (친구)

Die Stadt Seoul leuchtete auf eine besondere Weise. Es war eine Welt, die ich zum ersten Mal erlebt habe





Du warst schweißgebadet und in so einer Situation trafen wir uns. Irgendwie kamst du mir seltsam vor





Ich stand auf dem Mond, du auf einem Stern. Unsere Kommunikation stellte eine schwierige Aufgabe dar





An einem Tag waren wir beste Freund, an einem anderen Tag wieder Feinde. I just wanna understand





Irgendwann wird dieser Applaus aufhören. Wenn diese Zeit kommt, sei bitte neben mir





Für immer hier, wie dein Kleinfinger













베프 – 베스트프렌드 bester Freund

감튀 – 감자튀김 Pommes Frites

생선 – 생일선물 Geburtstagsgeschenk