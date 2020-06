TxT feiert ersten Auftritt im US-amerikanischen Fernsehen

ⓒ Big Hit Entertainment

Eine noch junge K-Pop-Gruppe, Tomorrow X Together, kurz TXT, hat am Freitag ihren ersten Ausflug ins amerikanische Fernsehen unternommen. Denn sie waren im Kabel-Musiknetzwerk MTV zu sehen.

Eine aufgezeichnete Bühnenperformance des neuesten Songs der Gruppe, „Can't You See Me“ wurde im US-amerikanischen Fernsehprogramm MTV „Fresh Out Live“ ausgestrahlt. Die Sendung markiert laut Big Hit Entertainment den ersten Auftritt von TXT im amerikanischen Fernsehen.

Die Jungs bezauberten die Zuschauer auf der ganzen Welt mit dem Titel ihres neuen Albums „The Dream Chapter: Eternity“, das am 18. Mai veröffentlicht wurde. Ihr neues Album erhielt positive Rückmeldungen für seine experimentellen Sounds und das tolle Konzept.

Außerdem beeindruckte TXT die Fans auf der ganzen Welt offensichtlich, da das Comeback-Album in über 50 Regionen weltweit auf Platz 1 der iTune-Charts rangierte, darunter USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Niederlande, Russland, Indien und Japan.

Die Gruppe wird oft als die kleinen Brüder von BTS bezeichnet. Das liegt daran, das sie ebenfalls bei der Managementagentur Big Hit Entertainment unter Vertrag stehen.