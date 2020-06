Viele K-Pop-Gruppen rangieren ganz oben auf Weltalbum-Liste von Billboard

ⓒ Big Hit Entertainment

Billboard hat seine Weltalben-Liste veröffentlicht, deren Erstellung am 2. Mai endete. Auf der Liste rangierten mehrere K-Pop-Stars ganz oben. Das Album „Map of the Soul: 7“ von BTS eroberte den Spitzenplatz. Auf Platz zwei folgt ein anderes Album der Jungs „Love Yourself: Answer“.

Das Album „Neo Zone“ von NCT 127 hält den dritten Platz und die Jungs von GOT7 feierten ihr Debüt mit ihrem Mini-Album „DYE“ auf Platz vier.

Unter den Top 10 rangierte auch die beliebte koreanische Mädchenband BLACKPINK.

Auch die sogenannten K-Pop-Avengers SuperM, die aus verschiedenen Mitgliedern der K-Pop-Gruppen SHINee, EXO, NCT und WayV bestehen, stehen mit ihrem ersten Minialbum „SuperM: The 1st Mini Album“ auf Platz zwölf der Weltalben-Liste von Billboard.