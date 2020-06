Profigolferin Lee So-young gewinnt E1 Charity-Open auf der KLPGA-Tour

ⓒ KLPGA

Die Profigolferin Lee So-young hat die E1 Charity-Open, das zweite KLPGA-Turnier in diesem Jahr gewonnen.





Die abschließende Runde des Turniers auf dem Rasen des South Springs Country Club in Icheon beendete die 22-Jährige mit drei unter Par. Mit insgesamt 17 unter Par fuhr sie ihren fünften Sieg auf der südkoreanischen Profi-Golftour der Damen ein. Lee hatte auf allen vier Runden Platz eins belegt und mit einem Wire-to-Wire gesiegt.





Zweite wurde Landsmännin Yoo Hae-ran. Auf der Schlussrunde hatte Yoo den Abstand zwischenzeitlich auf einen Schlag zur führenden Lee So-Young verkürzt. Letztere konnte jedoch mit einem Birdie am entscheidenden Loch 16 den Sieg unter Dach und Fach bringen. Yoo Hae-ran gewann im August letzten Jahres die Samdasu Masters auf Jeju. Die 19-Jährige debütierte in dieser Saison offiziell als Rookie. Mit ihrem zweiten Platz bei den E1 Charity-Open führt sie nun in der Wertung für den Rookie des Jahres.





Lim Hee-jung, die im vergangenen Jahr auf der KLPGA debütiert hatte, kam mit 12 unter Par auf Platz drei. Die E1 Charity Open waren das zweite Turnier nach der Corona-Zwangspause der KLPGA-Tour.