Hwang Hee-chan bereitet beim ÖFB-Cup-Finalsieg des FC Red Bull Salzburg Treffer vor

Der beim österreichischen Verein FC Red Bull Salzburg spielende südkoreanische Fußballspieler Hwang Hee-chan hat zum 5:0-Sieg seiner Mannschaft im ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt beigetragen.





Mit dem Pokalsieg gegen den Zweitligisten Austria Lustenau holte sich Red Bull den ersten nationalen Fußball-Titel in Zeiten der Corona-Pandemie und insgesamt den siebten Cup-Titel.





In dem ersten Pflichtspiel seit Mitte März kam Hwang Hee-chan von Beginn an zum Einsatz. In der 65. Minute, beim Spielstand von 3:0, bereitete der Südkoreaner den vierten Treffer der Mannschaft von Majeed Ashimeru vor. Hwang hatte in der aktuellen Saison beim ÖFB-Cupturnier vier Treffer vorbereitet und einen Treffer erzielt. In der höchsten österreichischen Spielklasse erzielte er acht Tore und gab acht Vorlagen. In der Champions League schoss er drei Tore.





Der Südkoreaner stand 2015 gegen den Wolfsberger AC erstmals im Kader von Red Bull Salzburg. Sein Debüt in der Bundesliga gab er im selben Monat gegen SV Mattersburg. Mit Salzburg wurde Hwang zwei Mal österreichischer Meister und Pokalsieger.





In Österreich ruhte der Fußballbetrieb wegen der Corona-Pandemie seit März und mit dem Cup-Finale wurde der Neustart eingeleitet.