Kukkiwon nimmt Prüfung für die höheren Taekwondo-Grade wieder auf

ⓒ KUKKIWON

Das Welt-Taekwondo-Hauptquartier und die offizielle Taekwondo-Organisation Südkoreas, Kukkiwon, nimmt die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Prüfungen für die höheren Grade wieder auf.





Die Prüfung der höheren Grade findet vom 11. bis 13. Juni unter strenger Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 in der Hauptkampfhalle des Kukkiwon in Seoul statt. Es werden um die 300 Kandidaten geprüft. Am 11. Juni werden die Kandidaten für die Grade acht und neun, am 12. Juni die Kandidaten für den siebten Grad und am 13. Juni für den sechsten Grad getestet. Die Prüfungen finden jeweils einmal am Vormittag und Nachmittag statt, damit sich nicht zu viele Prüflinge zur selben Zeit an dem Ort versammeln.





Vor den Prüfungen wird die Turnhalle desinfiziert und beim Eintritt wird den Kandidaten Fieber gemessen und sie werden auf eventuelle Symptome von Covid-19 hin überprüft Des weiteren sollen sämtliche Anwesenden in der Halle eine Mundschutzmaske und Schutzhandschuhe tragen.





Unter den Prüfungsfächern soll die Prüfung in der Disziplin Zweikampf „Gyeorugi“ des sechsten und siebten Grades ohne Körperkontakt ausgetragen werden. Die zweite Prüfung der höheren Grade soll voraussichtlich im Juli stattfinden.