Evezary ist führender Hersteller von Bettwäsche

ⓒ evezary

Das koreanische Unternehmen Evezary ist die Nummer eins im einheimischen Markt für Bettwäsche. Ji Cheol-gyu, der für die Geschäftsstrategie des Textilunternehmens zuständig ist, sagt:





Evezary wurde 1976 gegründet. Jetzt, im 44. Jahr des Betriebs, ist das Unternehmen mehr wie eine Kooperative, die aus über 1000 Geschäftsleuten besteht, die Filialen leiten. Mehr als 50 Prozent der Läden arbeiten seit über zehn Jahren. Einige Läden werden in dritter Familiengeneration betrieben. Evezary renovierte kleine Stände für Bettwäsche auf traditionellen Märkten und baute sie zu Einzelhandelsgeschäften um. Die Strategie trug dazu bei, die Läden aufzuwerten, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und die Managementphilosophie der Geschäftsführer zu erneuern. Das Unternehmen hatte eine innovative Idee, indem es zum ersten Mal in Korea einen Reißverschluss an Matratzen in koreanischem Stil anbrachte.





Firmengründer Koh Chun-hong studierte Architektur an der Hanyang-Universität. Er wollte Kunst mit Technologie verbinden. Er war fasziniert von Decken und bestickter Bettwäsche. 1976 gründete er die Firma Sika Deer. Zehn Jahre später wurde sie in Evezary umgetauft. Zum ersten Mal in der südkoreanischen Textilindustrie richtete es damals Einzelhandelsgeschäfte unter einer einzigen Marke ein. Viele Koreaner legten traditionell noch eine dünne Matratze auf den Boden, auf der sie dann schliefen. Um die angenähten Abdeckungen zu reinigen, mussten diese erst von der Matratze entfernt werden. Um das Problem zu lösen, entwickelte das Unternehmen eine traditionelle Matratze mit Reißverschluss für die Schutzabdeckung:





Evezary hat viele “Erstmals”-Titel. Im Jahr 2003 gründete es das erste Forschungszentrum in der Industrie für das Schlafumfeld und ein Design-Forschungszentrum. Das Schlafumfeld-Forschungsinstitut begann damit, funktionale Matratzenauflagen zu produzieren. Das Designzentrum brachte Produkte im Zusammenarbeit mit Top-Designern in Koreas heraus. Das Unternehmen ließ sein Markenrecht registrieren und meldete jedes Jahr Patente an. Dank dieser Bemühungen hat das Unternehmen seit sieben Jahren die Spitzenposition bei der Markenerkennung auf dem Gebiet der Heimmode.





Früher ging es bei Bettwäsche vor allem um das schöne Design und die Farben. Doch Evezary weitete den Wert der Produkte auf den Gesundheitsbereich aus. Das Unternehmen leistet große Investitionen in Materialien, Ergonomie und Design. Es erwarb eine Reihe von Patenten im Bereich der Polymere, der Textiltechnik und der Verarbeitung natürlicher Materialien:





Evezary hat umweltfreundliche Materialien erforscht, wie etwa Kollagenstoff, und setzt diese Materialien einschließlich Modal, cotton Tencel und organischer Baumwolle ein. Es erhielt als erste Bettwäschemarke 2007 die Green-Star-Zertifikation. Als soziales Unternehmen erfüllt es seine Verantwortung für den Umweltschutz durch umweltfreundliche Produkte. Im diesjährigen Frühling wandte es zum ersten Mal in der Industrie Hanf für Sommer-Bettwäsche an. Das Naturmaterial wird von den Kunden für seine gut anti-bakterielle und Duft-Wirkung geschätzt.





ⓒ evezary

2014 startete das Unternehmen die Marke Sleep & Sleep, um Bettwäsche nach individuellem Wunsch herzustellen:





Auf der Basis seiner Expertise, die es seit drei Jahrzehnten angesammelt hat, rief Evezary die Marke Sleep & Sleep ins Leben, die das individuelle Schlafumfeld analysiert und die idealen Schlafbedingungen für die Kunden empfiehlt. Es gibt gegenwärtig etwa 200 Sleep & Sleep-Zentren. Nach Angaben der Nationalen Krankenversicherungsgesellschaft wurden 2019 etwa 630.000 Menschen in Korea wegen Schlafstörungen medizinisch behandelt. Sleep & Sleep spielt eine führende Rolle, ihnen dabei zu helfen, einen Qualitätschlaf zu haben. Wir entwickelten 97 verschiedene Kissenarten, 25 Auflagentypen, leichte thermische Bettdecken sowie verschiedene andere funktionale Bettwäsche, um Dienste anzubieten, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind.





In den Sleep & Sleep-Zentren arbeiten Schlafkoordinatoren, die ein Training erhalten haben, um die Körperform eines Kunden zu analysieren, und mit Geräten die Halswirbelsäule und den Körperdruck wissenschaftlich zu messen:





Wir werden weiter unsere Sleep & Sleep-Zentren modernisieren, in denen die Kunden mit der Hilfe der Schlafkoordinatoren funktionale Produkte erfahren können. Wir arbeiten an der Entwicklung von Tech-Produkten für das Schlafen auf der Basis der Internet der Dinge und erschließen aggressiv die globalen Märkte mit den besten Produkten und Dienstleistungen.