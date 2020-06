Lied von Lady Gaga mit BLACKPINK stürmt iTunes-Charts

ⓒ YG Entertainment

Das neueste Lied von Lady Gaga mit der K-Pop-Girlgroup BLACKPINK hat es an die Spitze der iTunes-Charts in über 50 Regionen und Ländern geschafft.





„Sour Candy“ lautet der Hit und stammt aus Lady Gagas neuem Album „Chromatica“. Es ist BLACKPINKs zweite große Kollaboration mit einem Star aus dem Ausland. 2018 kollaborierten sie bereits mit der britischen Sängerin Dua Lipa für „Kiss and Makeup“.





Der aktuelle Song wurde am 28. Mai, einen Tag vor dem Erscheinungsdatum des Albums, herausgegeben, worauf das Lied an die Spitze der iTunes-Song-Charts in 57 Regionen kletterte.