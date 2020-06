Musikvideo von BTS erhält auf YouTube über 1 Milliarde Klicks

Das Musikvideo von BTS für ihr Hit „DNA“ aus dem Jahr 2017 wurde auf YouTube über 1 Milliarde Mal angesehen. Es ist das erste Musikvideo der Band, das diese Marke geknackt hat.





„DNA“ ist der Leadtrack aus dem Album „Love Yourself: Her“ und am letzten Montagmorgen wurde die 1-Milliarden-Marke übersprungen. Das Lied konnte sich in den Billboard Hot 100 Charts vier Wochen lang halten und wurde von der Recording Industry Association of America mit Gold ausgezeichnet.





Der Song ist nun das meist gesehene Video von BTS, darauf folgt „Boy With Luv“ mit Halsey mit über 700 Millionen Klicks.