Pyo Myeong-hui: „Gehen Sie gerne einkaufen?“

Spät in der Nacht rasten die Autos auf den leeren Straßen. Ji-young war auf dem Weg zum Supermarkt. Der Supermarkt blieb immer länger geöffnet, seit sie hierher gezogen war, als hätte er gewusst, dass sie sich irgendwann nach nächtlichen Ausflügen sehnen würde.









Professor Bang Min-ho von der Seoul National University:

Ein Supermarkt bietet alles, was die täglichen Bedürfnisse der modernen Menschen befriedigt. Man kann fast sagen, dass Supermärkte die moderne Menschheit und den modernen Lebensstil repräsentieren. Diese Geschichte beschreibt den Supermarkt aber nicht nur als Ort, an dem die alltäglichen Wünsche der Menschen gezeigt und befriedigt werden, sondern auch, wie sich die finanzielle Situation der Menschen auf die Art und Weise auswirkt, wie sie Geld auf dem Markt ausgeben.









Ji-Young dachte an das letzte Jahr zurück. Jedes Mal hatte sie andere Einkaufswagen ausgewählt, um Sachen daraus mitzunehmen. Das führte zu unterschiedlichen Speiseplänen und bereitete ihr große Freude. Sie hatte das Gefühl, die ganze Zeit bei anderen zum Abendessen eingeladen zu sein. Bei einem frisch verheirateten Paar, einer vierköpfigen Familie, einem großen Haushalt aus drei Generationen oder einer alten Frau, die alleine lebte. Auf diese Weise fand sie Trost in den Einkaufswagen anderer und füllte die Leere in ihrem eigenen Leben mit dem anderer.





Pyo Myeong-hui, geboren 1965, begann ihre Laufbahn als Schriftsellerin 2001 und gewann im selben Jahr einen Preis für nachswuchsautoren. Die Geschichte „Gehen Sie gerne einkaufen?“ entstand 2011.