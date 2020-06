Präsident Moon nimmt Einladung zu G7-Gipfel an

ⓒYONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat die Einladung zum G7-Gipfel im September angenommen.





Das teilte das Präsidialamt im Anschluss an ein Telefongespräch zwischen Moon und US-Präsident Donald Trump am Montag mit. Südkorea wolle volle Unterstützung für die Seuchenkontrolle und die Weltwirtschaft leisten.





Trump sagte, dass die herkömmliche Zusammensetzung der G7 nicht mehr zeitgemäß sei und damit nicht gut abbilde, was in der Welt vor sich gehe. Die USA strebten daher eine Erweiterung auf eine G11 oder G12 an.





Moon drückte seine Zustimmung aus mit den Worten, dass dem gegenwärtigen Format Grenzen gesetzt seien, um auf globale Probleme zu reagieren und Lösungen zu finden. Es sei daher angemessen gewesen, auch Südkorea, Australien, Indien und Russland zu dem Treffen einzuladen. Moon sprach sich auch für eine Teilnahme Brasiliens an der Konferenz aus. Ziehe man dessen Bevölkerungszahl, Wirtschaftsvolumen und die regionale Rolle in Betracht, so sei eine Beteiligung Brasiliens angemessen.





Moon sagte weiter, sollte der erweiterte G7-Gipfel noch in diesem Jahr stattfinden, werde dies einen Meilenstein für die Zeit nach der Corona-Pandemie setzen und ein Signal für die Rückkehr zum Normalbetrieb der Weltwirtschaft sein.





Forderungen nach einer Änderung und Vergrößerung der auf die sieben führenden Industrienationen beschränkten Gruppe gibt es schon seit längerer Zeit. Hinter der Initiative Washingtons, gerade jetzt, inmitten des eskalierenden Konflikts mit Peking einen erweiterten Gipfel voranzutreiben, vermuten Beobachter jedoch die Absicht, eine internationale Front gegen China zu bilden.





Dass Präsident Moon die Einladung Trumps dennoch angenommen hatte, erfolgte vor dem Hintergrund der Einschätzung, dass das Treffen für den Vorstoß Südkoreas in die Gruppe der führenden Nationen eine optimale Gelegenheit biete. Diese Entscheidung könnte Südkorea allerdings gegenüber China in eine schwierige Lage bringen.