Neues vom Corona-Visum

Seit 1974 können sich Touristen aus der Bundesrepublik ohne zuvor beantragtes Visum bis zu 90 Tage in Südkorea aufhalten, für Diplomaten gilt die komplett unbeschränkte Einreise bereits seit 1962. Es sind die ältesten bestehenden Einreise-Vereinbarungen Südkoreas mit einem anderen Land und geht auf die Entsendung tausender Bergarbeiter nach Westdeutschland in den 1960er und 70er Jahren zurück. Doch selbst eine derartig gefestigte, generöse Liberalität muss sich der Coronavirus-Krise beugen. Seit dem 1. Juni gelten neue Einreise- und Wiedereinreisebestimmungen, die die bisherigen Gewohnheiten in Südkorea ansässiger Ausländer empfindlich einschränken. Darüber sprechen wir heute.