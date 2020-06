Hongkonger Demokratiegruppe reicht Beschwerde bei Vereinten Nationen ein

ⓒ YONHAP News

In Hongkong sollen Demonstranten bei Protesten gegen das Sicherheitsgesetz von der Polizei illegal in Gewahrsam genommen und gefoltert worden sein.





Laut Reuters habe die Hongkonger Partei Demosisto eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen wegen angeblichen Missbrauchs eingereicht. Die Partei zitierte drei Demonstranten mit den Worten, sie seien während ihrer Haft von den Wachen der Justizvollzugsanstalt an Orten, wo es keine Überwachungskameras gab, geschlagen und verbal misshandelt worden.





Die drei Demonstranten, deren Namen nur mit Tom, Ivan und Jackson angegeben wurden, befänden sich in einer Vollzugsanstalt für Insassen unter 21 Jahren im Zentrum des Bezirks Sai Kung. Der Aktivist und Generalsekretär der Partei Demosisto Joshua Wong sagte, die Behandlung der Insassen falle unter die Definition „Folter“, wie sie in der UN-Konvention dargelegt sei. Demgemäß habe man das Schreiben an das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen geschickt.





Die Polizei von Hongkong bestreitet, im Umgang mit den Demonstranten übermäßig Gewalt angewendet zu haben. Die Sicherheitsbeamten betonen, angesichts der gewaltsamen Proteste zurückhaltend reagiert zu haben. Die Regierung der Inselmetropole teilte mit, das Verbot der Versammlung von mehr als acht Personen um zwei Wochen verlängern zu wollen.