Indonesien erwägt wegen Corona-Pandemie Verschiebung des Schulbeginns auf Jahresende

Die Erziehungsbehörde in Indonesien erwägt das ordnungsgemäß Mitte Juli beginnende neue Schuljahr wegen der Corona-Pandemie auf Jahresende oder Anfang nächsten Jahres zu verschieben.





Der Minister für Bildung und Kultur, Muhadjir Effendy, sagte zwar in Zusammenhang mit der Verschiebung des Schulbeginns, die Angelegenheit werden noch überprüft. Er fügte jedoch hinzu, es sei nicht zu empfehlen, die Kinder mit Beginn des neuen Schuljahres Mitte Juli sofort in die Schule zu schicken. Die Einschränkungen würden im Bildungsbereich zuletzt gelockert. Die Regierung werde demnächst eine Entscheidung fällen. Effendy sprach die Möglichkeit einer Verschiebung des Schulbeginns auf Dezember oder Anfangs nächsten Jahres an.





Seit dem drastischen Anstieg von Corona-Fällen im März erhalten Schüler in Indonesien Online-Unterricht. Die Zentralregierung und kommunale Selbstverwaltungen denken über einen geeigneten Termin für den Beginn des Unterrichts in den Klassenzimmern nach. Die Festlegung eines genauen Zeitpunkts erschwert sich durch die anhaltende Zunahme von Covid-19-Fallzahlen. Täglich werden 400 bis 700 Neuinfektionen gemeldet. Nach Stand von Dienstag waren nach offiziellen Angaben 27.549 Menschen in Indonesien infiziert und 1.663 am Corona-Virus verstorben.





Die Regierung in Jakarta will die Bevölkerung an eine „neue Normalität“ gewöhnen und Wirtschaftsaktivitäten unter verschärften Corona-Hygieneregeln wieder aufnehmen. Die Erziehungsbehörde in Jakarta überprüft verschiedene Konzepte, um nach der Lockerung von umfassenden sozialen Restriktionen den Schulunterricht wieder aufzunehmen. Unter anderem wird überlegt, nur einen Teil der Schulen zu öffnen oder nur die Hälfte der Schüler in den Unterricht kommen zu lassen.