Gamsung Touch ist Spezialist für Hautpflege-Produkte

Das koreanische Unternehmen Gamsung Touch ist auf Hautpflegeprodukte spezialisiert. “Gamsung” bedeutet auf Koreanisch “Emotion” oder “Empfindlichkeit”. Firmenchefin Park So-jung:





Ich habe für mein Bachelor- und Master-Abschluss in Sondererziehung und soziale Wohlfahrt gemacht. Diese Fächer haben nicht viel mit Hautpflege zu tun. Nach dem Studium arbeitete ich im Bereich der Kosmetikvermarktung, und so entwickelte ich mein Interesse an der Hautbehandlung. Später hielt ich als Freiberuflerin in lokalen Unternehmen Vorträge über Hautpflege. Auch arbeitete ich als Schönheitsmodel auf Instagram. Generell altern die Hände, der Nacken und die Augenränder schneller als andere Körperteile. Ich hoffte, eine Hautpflegemarke zu kreieren, die den Fokus auf diese Hautzonen legt. Ich dachte, die Verbraucher sollten an diesen Teilen mehr Interesse zeigen, und ich wollte die idealen Produkte entwickeln, die ihre Bedürfnisse befriedigen.





Körperteile wie Hände und Augenränder altern schneller, weil sie eine eher dünnere Hautschicht und keine Talgdrüsen haben. Park dachte, dass neue Produkte für diese Zonen neue Impulse im Markt für Hautpflegeprodukte schaffen würden, wo es vor allem um Gesichtspflege geht. Park gründete ihr Unternehmen 2018. Ein Jahr später brachte es sein erstes Handpflegeprodukt, “Leeds Capsule”, heraus:





Früher ging es bei der Handpflege darum, abgestorbene Hautzellen zu beseitigen und eine Handmassage mit Handcremes in den Nagelpflegesalons zu bekommen. Manchmal wurde Paraffinwachs angewandt. Einige setzten medizinische Ausrüstung ein, um Gelenkschmerzen an ihren Händen zu behandeln. Ich wollte ein Produkt entwickeln, das speziell für die Hautpflege der Hände gemacht ist. Das neue Produkt mit dem Namen Leeds Capsule behandelt die Handhaut systematischer mit LED. Es emittiert Lichtwellen in vier verschiedenen Farben, darunter lila, rot, blau und grün, um einen Erneuerungseffekt zu erzielen sowie die Haut zu befeuchten und die Hautelastizität zu verbessern.





Leeds Capsule ist eine lichtemittierende Diode, oder LED-Handmaske. Es war das erste Produkt dieser Art in Korea. Früher gingen die Menschen für eine Gesichtsbehandlung zum Hautarzt. Dank der LED-Gesichtsmasken können sie eine ähnliche Behandlung zuhause haben. Ähnlich arbeitet die LED-Handmaske. Wenn Sie die Hand unter das Gerät legen, aktiviert es 35 LED-Lichter, die für die Handpflege optimiert wurden, inklusive Sterilisierung und Anti-Aging. Es ist das erste Handpflegeprodukt, das ein Technologiepatent erhalten hat:





Zunächst dachte ich, dass Hände wie das Gesicht mit LED-Masken behandelt werden können. Doch als ich weiter forschte und mit Experten sprach, nährte ich die Hoffnung, Leeds Capsule als “Spezialpflege-”Marke entwickeln zu können. Die Haut auf den Händen unterscheidet sich von Person zu Person. Ich dachte, dass es nötig wäre, eine große Menge von Daten über verschiedene Hauttypen zu sammeln und neue Produkte zu entwickeln. Ich beschloss daher, ein Technologiepatent anzumelden. Die Konsumenten wollen heutzutage personalisierte Produkte und Dienste. Unser Produkt kann diese Bedürfnisse erfüllen.





Park arbeitete mit Spezialisten für die Behandlung von Händen und Füßen sowie mit Beauty-Experten zusammen. Nach zwei Jahren intensiver Forschung und zahllosen Tests brachte ihr Unternehmen schließlich die LED-Handmaske heraus:





Ausländische Käufer wollten schon mit mir einen Exportvertrag unterzeichnen, bevor ich versuchte, die Märkte anderer Länder zu erschließen. Ich ließ mein Produkt bei einer staatlichen Agentur für die Exportförderung registrieren. Ein ausländischer Händler sah das Produkt und kontaktierte mich direkt. Er brachte das Produkt zur Vermarktung in die Mongolei. In China wird ein Duty-Freeshop für einheimische Verbraucher geöffnet, und ein Vertreter des Ladens besuchte mein Unternehmen, um sich das Produkt anzuschauen. Er will es auf dem chinesischen Markt verkaufen. Wir unterzeichneten einen Vertrag.





Das Unternehmen will sein Produkte auch nach Japan, Südostasien und Europa exportieren. In Korea wird es im Dongwha Duty-Freeshop angeboten:





Da die Menschen immer älter werden, werden sie bemerken, dass ihr Nacken, die Hände und die Augenränder wie auch die Lippen spürbar altern. Wir hoffen, dass sie die richtige Behandlung für diese Zonen erhalten und ihre Jugend durch Leeds Capsule bewahren können.