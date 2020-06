Volleyball-Star Kim Yeon-koung kehrt in koreanische Liga zurück

ⓒ YONHAP News

Die Volleyball-Spielerin Kim Yeon-koung ist nach Ablauf ihres Vertrags mit dem türkischen Verein Eczacibasi VitrA in die südkoreanische Profi-Liga zurückgekehrt. Damit kehrt die Starspielerin nach elf Jahren in die Heimat zurück. Kim wurde vom Team Heungkuk Life für ein Jahresgehalt in Höhe von 350 Millionen Won, rund 257.000 Euro, verpflichtet. Kim Yeon-koung spielte von 2005 bis 2009 bei Heungkuk Life und wurde mit der Mannschaft dreimal südkoreanischer Meister.





Der Nationalspielerin hätten gemessen an ihrem Marktwert bis zu 650 Millionen Won zugestanden. Sie hatte sich jedoch zugunsten ihrer Teamkolleginnen mit der Hälfte davon zufriedengegeben.





Die Gehaltsobergrenze, die ein Team im Profi-Volleyball der Frauen in diesem Jahr ausgeben kann, beträgt 2,3 Milliarden Won. Heunguk Life hatte über einen Free-Agent-Vertrag dieses Jahr bereits die Topspielerinnen Lee Jae-young und Lee Da-young, die Zwillinge sind, für jeweils 600 Millionen und 400 Millionen Won, unter Vertrag genommen. Der Verein hatte daher unter Berücksichtigung seiner finanziellen Freiräume Kim Yeon-koung, 650 Millionen Won angeboten und erwogen, stattdessen bis zu vier Spielerinnen im Tausch abzugeben oder ihnen die Freigabe zum Wechsel zu erteilen.





Dank Kims Verzicht können die Spielerinnen im Team bleiben. In der türkischen Liga soll die Ausnahmespielerin in der letzten Saison ein Jahresgehalt in Höhe von zwei Milliarden Won, etwa 1,5 Millionen Euro, bezogen haben.





Kim Yeon-koung blickt schon voller Spannung auf die Spiele in der Heimat. Sie sagte, sie sei glücklich, den koreanischen Fans wieder zu begegnen und sie werde ihr Bestes geben, ihnen Freude zu bereiten. Mit der weltbesten Angriffsspielerin und den Zwillingsschwestern ist Heunguk Life spraktisch unschlagbar geworden und klarer Favorit auf die Meisterschaft.