Han Yong-duk tritt als Trainer der Baseball-Mannschaft Hanwha Eagles zurück

Han Yong-duk, Trainer des südkoreanischen Profi-Baseball-Teams Hanwha Eagles, ist noch vor Ablauf seines dreijährigen Vertrags, freiwillig von seinem Trainerposten zurückgetreten. Der 55-Jährige übernahm damit die Verantwortung für die derzeit miserablen Ergebnisse der Mannschaft.





Hanwha Eagles verloren am Sonntag vor heimischem Publikum in Daejon das Match der KBO-League gegen die NC Dinos mit 2:8 und kassierten damit die 14. Niederlage in Folge. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1986 war dies die längste Niederlagenserie in einer Saison. Der bisherige Rekord waren 13 Niederlagen in Folge in der Saison 2013 gewesen. Han erklärte unverzüglich nach dem Debakel am Sonntag seinen Rücktritt, wie der Verein mitteilte.





an Yong-duk hatte 2018, im ersten Jahr als Trainer der Hanwha Eagles die Mannschaft erstmals nach elf Jahren in die Playoffs der Best-of-Five geführt. Hanwha wurde damals Tabellendritter. Im letzten Jahr rutschte das Team jedoch auf Platz neun von zehn Mannschaften ab. Der heutige Trainer war selbst von 1988 bis 2004 ein legendärer Spieler der Mannschaft als diese noch Binggrae Eagles hieß.