Monatelang stand auch in Südkorea wegen der Corona-Pandemie das Kulturleben still. Mit der Lockerung von Schutzmaßnahmen finden allmählich wieder Kulturveranstaltungen in kleinem Umfang statt. Darunter führen wir sie heute zum alljährigen Bürgerfestival im Haus von Choi Sunu im Seouler Stadtviertel Seongbuk-gu.

Betritt man das breite Tor zur ehemaligen Residenz des bekannten Kunsthistorikers, taucht man ein in eine ganz andere Welt, fernab vom hektischen Treiben der Großstadt. In dem eleganten und gut gepflegten Haus im traditionellen Stil eines Hanok werden viele nostalgische Gegenstände ausgestellt, zum Beispiel eine alte Schreibmaschine die Choi Sunu benutzte.

Bei der vierzehnten Ausgabe des Festivals wurden insbesondere die in Korea beheimateten Pflanzen, die Choi Sunu mit großer Leidenschaft im Garten seines Hauses zu züchten pflegte, beleuchtet. Die Besucher hatten großen Spaß daran, Blüten und Blätter von den Pflanzen zu sammeln und in einem Steckrahmen anzubringen. Die besten Collagen wurden mit einem kleinen Preis belohnt. Auf große Resonanz stieß auch ein Erlebnisprogramm für die Herstellung des Briefpapiers Shijeonji.