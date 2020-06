Halbleiterbranche wird schnelle Erholung prognostiziert

ⓒYONHAP News

Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass sich Südkoreas Exporte in den Bereichen Bio und Gesundheit sowie Halbleiter und Sekundärbatterien schnell erholen werden.





Dies ergab eine Umfrage des Unternehmerverbands FKI bei den Leitern der Forschungszentren von elf Wertpapierunternehmen.





Nach Meinung von 24 Prozent, und damit dem größten Anteil der Befragten, werde sich der Export in der Bio- und Gesundheitsbranche am schnellsten erholen. 23,3 Prozent nannten Halbleiter und 22 Prozent Sekundärbatterien. Für Computer und drahtlose Kommunikation erwarteten jeweils 10,7 Prozent und acht Prozent eine schnelle Erholung der Ausfuhren. 90 Prozent sagten, dass in der Bio- und Gesundheitsbranche eine Exporterholung und ein neuerliches Wachstum bereits eingesetzt hätten. Bei Sekundärbatterien und Halbleitern werde im dritten Quartal eine Phase der Erholung beginnen.





Von den 15 wichtigsten Exportgütern, deren Ausfuhren am langsamsten wieder zunehmen werden, nannte die Mehrheit von 22 Prozent Stahlprodukte. Es folgten Ölprodukte mit 15,3 Prozent und Maschinen mit 13,3 Prozent. Auch für petrochemische Produkte und für die Textilbranche wurde eine eher langsame Erholung vorausgesagt.





Die Befragten wiesen darauf hin, dass Unsicherheiten auf dem Exportmarkt wegen des verstärkten Protektionismus und die Umstrukturierung von globalen Lieferketten zunehmen würden. Die Bedingungen für die Unternehmen müssten daher durch eine Lockerung von Restriktionen und Steuerbegünstigungen verbessert werden.