Trinkkultur in Korea

Um einander richtig kennenzulernen, so heißt es in Korea, müsse man sich zusammen gepflegt betrinken, denn erst, wenn Hemmungen und zivile Umgangsformen fallen, werde die wahre Persönlichkeit dahinter erkennbar. Anders als in der im Westen verbreiteten, aus dem mediterranen Raum überlieferten Trinkkultur des Genießens verfolgt der tradierte Alkoholgenuss in Korea das klare Ziel der Trunkenheit, besitzt aber zugleich über die subjektive, um nicht zu sagen egoistische Erfahrung des Besoffenseins hinaus eine gesellschaftliche Funktion, eingerahmt in feste Riten und Gewohnheiten, die auf Westler ziemlich befremdlich wirken. Das ist unser heutiges Thema.