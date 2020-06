Indonesien lockert Corona-Auflagen trotz steigender Infektionszahlen

ⓒ YONHAP News

Trotz des Anstiegs der Zahl der täglichen Neuinfektionen mit Covid-19, werden in Indonesien Restriktionen gelockert und Wirtschaftsaktivitäten aufgenommen.





Das indonesische Gesundheitsministerium teilte gestern am Dienstag mit, dass die Zahl der bestätigten Corona-Fälle um 1.043 gestiegen sei und insgesamt 33.076 betrage. In den letzten Tagen hatten die zusätzlich nachgewiesenen Covid 19-Fälle an einem Tag zwischen 400 und 900 gelegen und am Dienstag erstmals die 1000er-Marke überschritten.





Trotz des sich weiter ausbreitenden Virus setzt die indonesische Regierung ihre Pläne für eine Wende zur neuen Normalität mit raschen Schritten um. In der Hauptstadt Jakarta wurde am Montag der Betrieb in Geschäften, Speiselokalen und Büros wieder aufgenommen, unter der Bedingung, dass die Räume nur zu 50 Prozent ausgelastet werden. Motorräder und Taxis befördern wieder Fahrgäste.





Die Bundesregierung von Jakarta hat den Betrieb von Shoppingmalls und Märkten ab 15. Juni genehmigt. Der Verkehrsbehörde von Jakarta zufolge hätten am Montag 36.459 Autos die zentrale Sudarman-Straße passiert. Das Verkehrsvolumen auf den Hauptstraßen der Stadt habe im Vergleich zu vor einer Woche um 100 Prozent zugenommen. In den Berufsverkehrszeiten herrscht wieder dichter Stau auf den wichtigsten Autostraßen. Große Menschenmengen drängen sich wieder an den Haltestationen der Pendelzüge.





Die Vorschrift, die Züge nur zur Hälfte auszulasten, wurde abgeschafft. Es gilt jetzt nur noch die Empfehlung, einen gewissen Abstand zwischen den Fahrgästen zu wahren. Die indonesische Fluggesellschaft Lion Air hat ihren seit 5. Mai eingestellten Flugbetrieb wieder aufgenommen.