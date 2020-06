Hongkong: Demonstrationen am Jahrestag der Massenproteste

ⓒ YONHAP News

Zum ersten Jahrestag der Proteste gegen das von China geplante Auslieferungsgesetz fanden gestern in Hongkong Demonstrationen statt. Laut der “South China Morning Post” gab es gegen Mittag in der Shopping Mall des Bezirks Central und weiteren drei Orten der Metropole, Protestaktionen, zu denen sich Hunderte von Studenten und Firmenangestellte versammelt hatten.





Die Demonstranten forderten eine offizielle Zurücknahme des Auslieferungsgesetzes, unabhängige Untersuchung zur Polizeigewalt, bedingungslose Freilassung von verhafteten Demonstranten und Einführung einer Direktwahl des Verwaltungschefs.





Verglichen mit den Massenprotesten vor einem Jahr, die zu den bisher größten in Hongkong zählen, blieben die Proteste in ihrem Umfang klein. Beobachtern nach habe die Corona-Pandemie sowie das radikale Durchgreifen des Polizeipräsidenten Chris Tang, der als Hardliner gilt, die Bürger von Hongkong abgeschreckt. Ein weiterer Grund für die verhältnismäßig geringe Resonanz könnte das jüngst im Volkskongress in Peking beschlossene nationale Sicherheitsgesetz sein. Mit diesem Gesetz werden „Aufruhr“ und „Separatismus“ in Hongkong offiziell verboten. Antichinesischen Aktivisten droht eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren.





Eine 45-jährige Bürgerin der Sonderverwaltungszone, die an den gestrigen Protesten teilnahm, sagte, sie vermute, die Corona-Pandemie und die Angst vor dem Sicherheitsgesetz hätten die Demonstrationen gebremst. Sie und alle anderen Demonstranten würden sich aber der Kommunistischen Partei Chinas nicht beugen.





Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte an dem Tag bei einer Pressekonferenz, die Massendemonstrationen vor einem Jahr hätten die Verwaltungsbeamten, das Parlament und alle anderen Beteiligten der Stadt gelehrt, dass ein solches Chaos nicht toleriert werden dürfe. Die Bürger wünschten sich inmitten der Covid-19-Krise und der globalen Wirtschaftsrezession ein normales Leben führen zu können. Die Rückkehr zur Normalität sei wohl der größte Wunsch der Bürger von Hongkong nach den heftigen Demonstrationen und Unruhen, die schon 12 Monate andauern.