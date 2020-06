Neuromeka ist Spezialist für kollaborative Roboter

ⓒ Neuromeka

Das koreanische Unternehmen Neuromeka ist ein führender Anbieter von kollaborativen Robotern, die mit Menschen gemeinsam arbeiten können. Firmenchef Park Jong-hoon:





Kollaborative Roboter können überall ohne Schutzvorrichtungen installiert werden, weil sie selber mögliche Hindernisse entdecken. Normale Industrieroboter dagegen brauchen solche Sicherheitsvorrichtungen. Für kleine und mittelgroße Hersteller ist es schwierig, Raum für Sicherheitszäune zu schaffen, und es kostet viel, die Produktionslinien entsprechend anzuordnen. Unser kollaborativer Roboter unterstützt einen intuitiven Programmvorgang, der “direct teaching” heißt. Es erlaubt dem Nutzer, die Gelenke des Roboters zu kontrollieren, so dass er weiß, wohin er gehen muss. Dank dieser Eigenschaft ist für die Arbeiter eine leichte Roboterprogrammierung möglich, ganz zu schweigen von Experten.





Für kollaborative Roboter, oder Cobot, ist es also wichtig, die Bewegungen der Arbeiter an einem gemeinsamen Arbeitsplatz wahrzunehmen. Sie können verschiedene Aufgaben übernehmen, was besonders für kleinere Unternehmen von Vorteil ist:





Industrieroboter sind ideal für große Unternehmen, die ausgewählte Dinge massenweise produzieren. Im Vergleich dazu produzieren viele kleine Hersteller mehrere Dinge in kleineren Mengen. Für sie ist die Anschaffung und der Betrieb von Industrierobotern sehr teuer. Kollaborative Roboter können daher ein Schlüsselelement für die automatisierte Produktion sein. Die Unfallkontrolle und direct teaching erfordern hochgradige Roboter-Kontrollalgorithmen. Ich habe auf diesem Gebiet mehr als 20 Jahre geforscht. Ich habe dieses Geschäft mit kollaborativen Robotern deshalb mit großer Zuversicht gestartet.





ⓒ Neuromeka

Park studierte Maschinentechnik an der Pohang-Universität für Wissenschaft und Technologie. Der Experte für Robotersoftware und Kontrolltechnik gründete schließlich 2013 Neuromeka. Es konnte die Schlüsseltechnologie sicherstellen, um sich im Preiswettbewerb bei Cobots Vorteile zu verschaffen:





Die Leistung eines Cobots und die Kosten können variieren. Das hängt von den beiden Hauptfunktionen ab, Kollisionserkennung und direct teaching. Bei der Kollisionskontrolle erhöht der Einbau eines Sensors, der die Kräfte an den Robotergelenken misst, die Kosten. Der Sensor erfordert hohe Wartungsgebühren. Neuromekas Vorzeigecobot “Indy” kann die beiden Funktionen auf der Grundlage des firmeneigenen Kontrollalgorithmus und der Software genau und stabil ausführen, ohne zusätzliche Sensoren oder Hardware zu nutzen. Ein Gerät, das Mensch-Roboter-Schnittstelle heißt, ist eines der wichtigen Elemente, die die Produktionskosten von Cobots bestimmen. Neuromeka senkte die Kosten, indem es eine Schnittstelle in Form einer App anbietet. So ist der Roboter von Neuromeka bei ausgezeichneter Leistung über 30 Prozent billiger als die Alternativen.





Viele Firmen scheuen davor, sich wegen des hohen Preises von mehr als 30.000 Dollar und der komplexen Funktionen einen kollaborativen Roboter anzuschaffen. Der Cobot von Neuromeka lässt sich jedoch leicht installieren und gebrauchen. Dank der innovativen Technologie konnte das Unternehmen kollaborative Roboter für etwa 10.000 Dollar in Serie produzieren:





Wir glauben, dass es für unsere Kunden äußerst wichtig ist, mit der Cobot-Programmierung umgehen und sie selber nutzen zu können. Doch ist es für kleine Firmen nicht einfach, Personen einzustellen, die dafür zuständig sind. Neuromeka hatte daher eine gute Idee. Der Cobot-Ingenieur des Unternehmens, IndyPD, kommuniziert direkt mit den Menschen an ihrem Arbeitsplatz, um die nötigen Lösungen bei Veränderungen im Produktionsprozess zu finden. Das Unternehmen bietet eine neue Art des Plattformgeschäftsservice, indem es kleinen Firmen hilft, Cobots einzuführen und unabhängig zu aktivieren.





Neuromeka bietet den gesamten Prozess, von der Analyse über das Design bis zur Installation an. Indem es Roboterspezialisten an den Arbeitsplatz schickt, kann es die firmenspezifischen Probleme lösen und die Beschäftigten direkt anleiten, wie der Roboter eigenständig zu bedienen ist. Der Cobot “Indy” wurde 2016 ausgeliefert. Das Unternehmen plant, fortschrittlichere Maschinen zu produzieren:





In diesem Jahr hat Neuromeka ein auf technischem Lernen basiertes Produkt herausgebracht, das IndyEye heißt, um auf das veränderliche Produktionsumfeld effektiver zu reagieren. Mit dem Sehsensor können die Nutzer jeden Produktionsprozess wirksamer automatisieren. Es gibt eine steigende Nachfrage nach kollaborativen Robotern mit einer Tragekapazität von 10 und 12 Kilogramm. Wir planen, diese in der zweiten Hälfte des Jahres in Serie zu produzieren.