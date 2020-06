Hanwha Eagles beenden Niederlagenfluch

ⓒ YONHAP News

Die Baseball-Mannschaft Hanwha Eagles, derzeit Tabellenletzter der aktuellen KBO-League-Saison, hat endlich eine lange Serie von Niederlagen beenden können.





Die Mannschaft siegte gestern am Sonntag im eigenen Stadion in Daejon gegen die Doosan Bears mit 7:6. Hanwha Eagles gewannen damit ihr erstes Spiel der aktuellen Profi-Baseball-Liga nach 18 Niederlagen in Folge.





Die Spieler hatten schon am frühen Morgen hoch konzentriert trainiert, da das unterbrochene Match vom Vortag fortgesetzt werden musste. Auch Trainer Choi Won-ho, der nach dem frühzeitig abgetretenen Han Yong-duk den Trainerposten übernommen hatte, war äußerst angespannt.





Bei einem Spielstand von 3:4 im dritten Inning brachten die Spieler des Teams ihre gesamten Kräfte ein. In der letzten Runde des siebten Inning lag die Mannschaft 4:5 zurück als Kapitän Lee Yong-gyu einem Ball des Gegners an seinem Körper abprallen ließ und eine Chance für die Mannschaft zum Aufholen herausspielte. Die Mannschaft packte die Gelegenheit beim Schopfe und holte zwei Punkte auf. Im letzten Inning machte Noh Tae-hyung mit einem guten Schlag im richtigen Moment den Sack zu.





Die Spieler jubelten und umarmten sich. Die Cheerleader, die wegen der Corona-Auflagen vor leeren Publikumssitzen angefeuert hatten, vergossen Freudentränen. Mitarbeiter des Vereins, die wegen der historischen Niederlagenserie sehr nervös waren, atmeten erleichtert auf. Die Spieler hatten jedoch nicht lange Zeit, um ihre Freude zu genießen. Nach 30 Minuten Pause mussten sie schon das nächste Spiel gegen Doosan Bears bestreiten, das sie aber ebenfalls mit 3:2 gewannen.