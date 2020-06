Bong Joon-ho gewinnt den Hauptpreis bei den Baeksang Awards

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Autor und Regisseur Bong Joon-ho des Oscar prämierten Films „Parasite“ hat bei den Baeksang Arts Awards den Hauptpreis gewonnen.





Bong erhielt die höchste Auszeichnung auf dieser angesehenen Preisverleihung, die in der Ausstellungshalle KINTEX in Goyang am 5. Juni stattfand. Die Serie „When the Camellia Blooms“ erhielt den Hauptpreis in der Fernsehkategorie.





Bong konnte nicht persönlich erscheinen, an seiner Stelle nahm der Produzent und Chef der Produktionsfirma des Films, Kwak Sin-ae, den Preis entgegen.