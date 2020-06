„Deliver Us From Evil“ mit Lee Jung-jae und Hwang Jung-min

In dem knallharten Actionfilm „Deliver Us From Evil“ werden die südkoreanischen Schauspieler Hwang Jung-min und Lee Jung-jae mitspielen.





Nach dem Hit „New World“ aus dem Jahr 2013 werden nun beide wieder zusammen auf der Leinwand zu sehen sein.





Der Film handelt von dem Auftragskiller In-nam, gespielt von Hwang, der nach seinem letzten Auftrag den Ruhestand plant. Doch er wird in unvorhergesehene Ereignisse verwickelt und von Lee in der Rolle eines skrupellosen Bösewichts gejagt.





Der Film „Deliver Us From Evil“ wird im nächsten Monat in die Kinos kommen.