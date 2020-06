Erste K-Pop-Girlgroup mit Mitglied aus Indonesien wird zum Hit

ⓒ VINE ENTERTAINMENT

Die K-Pop-Girlgroup Secret Number macht nur wenige Wochen nach ihrem Debüt von sich reden.





Die Gruppe präsentierte ihr Debüt-Track „Who Dis?” am 19. Mai und das Musikvideo wurde am Sonntag bereits über 12 Millionen Mal angesehen. Der rasche Erfolg wird zum Teil dem indonesischen Gruppenmitglied Dita zugesprochen. Bereits vor dem Debüt war die Sängerin in den sozialen Netzwerken erfolgreich gewesen.





Die Girlgroup setzt sich aus den fünf Mitgliedern Jinn, Denise, Soodam, Lea und Dita zusammen. Ihr Debüt war ursprünglich für den 26. März geplant gewesen, doch wegen Covid-19 war der Termin verschoben worden.