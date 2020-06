Online-Konzert Bang Bang Con erreicht Rekordwert

Ein Online-Konzert der populären K-Pop-Stars BTS hat sich mit seiner Anzahl von Zuschauern zu einer der weltweit größten gebührenpflichtigen Online-Musikveranstaltungen entwickelt.





Laut der Agentur von BTS, Big Hit Enteratinment, wurden für das Musikevent „Bang Bang Con: The Live“ 756.000 Zuschauer aus der ganzen Welt registriert. Das etwa 100-minütige Online-Konzert wurde von einem Studio in Seoul am Sonntag, den 14. Juni, gestreamt.





Big Hit zufolge hätte man mit der Anzahl der Online-Zuschauer von Sonntag gut 15 Stadionkonzerthallen fülllen können.