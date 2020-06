Schauspieler Kim Soo-hyun kehrt auf die kleine Leinwand zurück

ⓒ YONHAP News

Der Schauspieler Kim Soo-hyun wird zum ersten Mal nach fünf Jahren mit der neuen romantischen Komödie „It’s Okay to Not Be Okay“ zum Fernsehen zurückkehren.





Die an den Wochenenden ausgestrahlte Serie ist Kims erste Fernsehrolle, nachdem er im Juli letzten Jahres seinen Miltärdienst abgeleistet hatte. Davor war er im Fernsehen in „The Producers“ von 2015 und dem internationalen Hit „My Love From the Star“ von 2013 zu sehen.





Die neue Serie dreht sich um Personen mit geistigen Erkrankungen. Kim spielt Gang-tae, der in einer psychiatrischen Klinik als Pfleger arbeitet. Neben Kim wird die Schauspielerin Seo Ye-ji in der Rolle der Mun-young zu sehen sein, eine Bestseller-Autorin für Kinderbücher mit einer Persönlichkeitsstörung.