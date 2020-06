Big Hit Entertainment auf der Suche nach Nachfolger von BTS

Die koreanische Entertainmentagentur Big Hit will eine globale Audition veranstalten. Am 1. Juni gab diese Firma auf der offiziellen Internetseite und Kanälen von SNS-Seiten bekannt, dass sie in Kürze eine “Big Hit Global Audition” organisieren wollen. Interessierte können schon jetzt eine Anmeldung abgeben. Die Frist ist der 10. Juli, in den USA können Anmeldungen bis zum 31. Juli eingereicht werden.

Männliche Teilnehmer, die nach 2003 geboren sind, können mitmachen.

Auch im letzten Jahr gab es eine solche Veranstaltung seitens Big Hit Entertainment. Die Firma besuchte acht Länder und Regionen, darunter die USA, Kanada, China usw. Beim letzten Mal haben sie die Teilnehmer selbst getroffen, aber in diesem Jahr erfolgt die Auswahl nur online.

BTS, TXT und Lee Hyun von 8eight stehen derzeit bei Big Hit Entertainment unter Vertrag.