TXT beliebt mit neuem Lied

Die koreanische Gruppe Tomorrow X Together ist derzeit auf Erfolgskurs. Sie haben am 18. Mai ihr zweites Minialbum herausgegeben, mit dem sie dann gleich auf einen guten Platz von Billboard World Album gekommen sind. Zuerst einmal auf den vierten Platz, dann eine Woche später auf Platz zehn.

Nun wollen sie mit einem weiteren Song aktiv werden. Er trägt den Titel “Puma, der aus dem Zoo geflohen ist”. Das Musikvideo zu diesem Lied wurde am 4. Juni veröffentlicht und dann am selben Tag in einer Musiksendung vorgetragen. Es ist ein Hiphop-Lied und ein Junge, der sich in einer fremden Welt zurechtfinden muss, wird mit einem Puma verglichen.