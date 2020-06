Alben von K-Pop-Stars derzeit gefragt

ⓒ JYP Entertainment

Die Verkaufszahlen von Alben verschiedener K-Pop-Stars sind gestiegen.

Die Girlgroup Twice hatte 2. Juni ihr neues Minialbum herausgegeben und es verkaufte sich in nur zwei Tagen über 500.000 mal. Diese Zahl übertrifft die Verkaufzahlen des letzten Albums “Feel Special”.

Auch das Album von Baekhyun ist bei den Fans gefragt. Er hat am 25. Mai sein zweites Soloalbum veröffentlicht. Es kauften sich in nur einer Woche über 700.000 Fans. Damit hat Baekhyun sich selbst übertreffen können, denn sein erstes Solowerk wurde in der ersten Woche “nur“ 380.000 mal verkauft.

Mit der Steigerung der Verkaufszahlen von Alben koreanischer Sänger ist auch der K-Pop-Albummarkt um etwa 30% gewachsen. Experten meinen, dass dieser Trend auf das Corona-Virus zurückzuführen sei. Denn wegen dieser Krise könnten die K-Pop-Stars keine Konzerte veranstalten, daher kauften sich die Fans ein Album ihrer Idole.