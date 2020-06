Spotify will nach Korea kommen

ⓒ Spotify

Melon ist die größte Musikseite in Korea. Besonders zeigen die “Real time”-Charts, welche Musik gerade am meisten gehört wird. Diese Liste soll bald abgeschafft werden. Weiter wurde bekannt, dass die globale Streaming Plattform Spotify eingeführt werden soll.

Die jetzigen “Real-time” Charts wurden im Stundentakt ermittelt. Aber nun soll die Ermittlung erst nach 24 Stunden erfolgen. Auch gibt es eine Änderung bei der Zählung. Wenn ein Melon-Mitglied ein bestimmtes Lied zehn Mal gehört hat, wurde es als zehnmaliges Abspielen gezählt. Aber nun gilt es als nur ein einmaliges Streaming. Diese Änderung wird einen wesentlichen Einfluss auf die Rangliste haben.

Außerdem will die Plattform Spotify auch in Korea vertreten sein. Die genauen Termine stehen allerdings noch nicht fest. Diese Streaming Plattform wurde 2008 in Schweden entwickelt, und ist derzeit in 79 Ländern weltweit zu finden. Es nutzen weltweit etwa 271 Millionen Musikhörer. Welche Änderungen Spotify wohl bringen wird? Alle sind schon jetzt gespannt.