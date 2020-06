ⓒ Getty Images Bank

In Südkorea kaufen seit Jahrzehnten viel mehr Menschen viel mehr Waren online ein als in Deutschland, sowohl verglichen mit dem normalen Handel als auch in absoluter, monetärer Größenordnung. Der Vorsprung ist in den vergangenen Jahren sogar noch weiter gewachsen, und die Coronavirus-Krise wird diese Entwicklung sicher nicht ändern. Wie lebt es sich in diesem Online-Shopping-Paradies, und wie kam es überhaupt dazu?