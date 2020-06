Indische Soldaten bei Zwischenfall an Grenze zu China getötet

ⓒ YONHAP News

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen China und Indien sollen mindestens 20 indische Soldaten ums Leben gekommen sein.





Nach Berichten von CNN und BBC ereignete sich der Vorfall am Montag in der umstrittenen Grenzregion Ladakh im Himalaya. Laut CNN seien erstmals seit 45 Jahren an der indisch-chinesischen Grenze wieder Soldaten gestorben.





Das indische Außenministerium kritisierte, China habe die Vereinbarung, die „Line of Actual Control“ im Galwan Valley zu achten, nicht eingehalten. Laut dem chinesischen Außenministerium hätten indische Soldaten an jenem Tag die Grenze zwei Mal übertreten. Auslöser des Zusammenstoßes sei eine Provokation des chinesischen Militärs durch indische Soldaten gewesen.





Beide Staaten hatten sich nach dem Indisch-Chinesischen Grenzkrieg von 1962 auf den gegenwärtigen Grenzverlauf, die „Line of Actual Control“, im umstrittenen Territorium im Himalaya geeinigt. Da die Region jedoch aus Flüssen, Seen und schneebedeckten Bergen besteht, ist eine klar definierte Grenze nicht auszumachen, wodurch es zu ständigen Grenzkonflikten kommt.





Indien zufolge habe China Tausende von Soldaten im Galwan Valley stationiert und 38.000 Quaradkilometer indischen Boden besetzt.