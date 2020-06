Südostasiatische Länder bieten sich als Standort für globale Unternehmen an

ⓒ YONHAP News

Angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie des Zusammenbruchs globaler Lieferketten infolge der Covid-19-Pandemie sind globale Hersteller bestrebt, ihre Abhängigkeit von China zu verringern. Vor diesem Hintergrund wetteifern Länder in Südostasien sowie Indien um die Gunst globaler Unternehmen.





Vietnam setzt sich am stärksten für die Anlockung von ausländischen Unternehmen ein. Die Regierung in Hanoi arbeitet an der Änderung von Regelungen, um die Anlockung von ausländischem Kapital zu begünstigen. Gleichzeitig wirbt Vietnam damit, dass mit dem Inkrafttreten des FHA mit der EU im August, die besten Bedingungen für Investitionen in das Land geschaffen würden. Die vietnamesische Regierung hat Südkorea, das die bisher größte Summe in Vietnam investiert hat, zum wichtigsten Wirtschaftspartner bestimmt.





Auch Thailand, wo seit 20 Tagen keine lokalen Infektionen mit Covid-19 nachgewiesen wurden, bemüht sich verstärkt darum, ausländisches Kapital ins Land zu locken. Der Vizepremierminister für Wirtschaft, Somkid Jatusripitak, ordnete der Investitionsbehörde neulich an, zu überprüfen, welche Anreize für globale Unternehmen, die ihre Fabriken aus China an einen anderen Standort verlegen wollen, angeboten werden könnten. Thailand stellt seine gut ausgebaute Logistik mit Häfen und einer modernen Infrastruktur sowie die zentrale Lage in Südostasien in den Vordergrund.





Indonesien plant in Brebes, im nordwestlichen Teil der Provinz Zentral-Java, eine 4.000 Hektar große Industriesiedlung für globale Unternehmen zu errichten, die China verlassen und ihren Produktionsstandort verlegen möchten. Luhut Pandjaitan, der indonesische Koordinierungsminister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, sagte jüngst in einem Interview mit Reuters, man führe derzeit Verhandlungen, um US-amerikanischen Unternehmen, die ihre chinesischen Produktionsstandorte aufgeben wollen, einen geeigneten Standort zu bieten. Etwa 20 Unternehmen zeigten Interesse.





Die indische Regierung hat mit etwa 1.000 US-amerikanischen Unternehmen sowie südkoreanischen und japanischen Unternehmen Kontakt aufgenommen und deren Interesse an Investitionen erkundet. Unternehmen, die sich in Indien niederlassen, sollen etwa 460.000 Hektar als Grundstücke für ihre Fabriken zur Verfügung gestellt werden.