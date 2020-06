Super Junior – K.R.Y.s Minialbum kommt gut an

ⓒ Label SJ

Die Gruppe Super Junior hat wieder einmal eine Untereinheit gebildet. Diese besteht dieses Mal aus drei Mitgliedern: Kyuhyun, Ryeowook und Yeseong. Die drei Sänger haben also am 8. Juni offiziell ihr erstes Minialbum mit dem Titel “When We Were Us” herausgegeben, das gleich nach der Herausgabe die Musikcharts gestürmt hat.

Denn es kam auf Anhieb auf Platz eins der iTunes Top Album Charts 29 verschiedener Länder.

Im Album sind insgesamt sechs Lieder enthalten. Am 9. Juni stellten dann die Interpreten den Song “When we were us” zuerst online vor. Auch weitere Songs aus dem Album wurden auf dem offiziellen Kanal einer Portalseite von SM Entertainment vorgetragen.