Twice kommen mit neuem Album in die Billboard 200-Charts

Die koreanische Girlgroup Twice hat wieder einmal neue Rekorde geschrieben.

Am 1. Juni kam das neunte Minialbum dieser Gruppe auf den Markt. Gleich nach der Herausgabe verkaufte es sich sehr gut und die Fans waren gleich von den neuen Songs der Girls begeistert- und das weltweit. Denn das Album kam gleich auf Platz eins der iTunes Album Charts 30 verschiedener Länder. Schließlich kam das Lied “More & More” aus dem neuen Werk in die Billboard 200 Charts. Das Lied wurde ferner in nur sechs Tagen über 10 Millionen Mal auf Spotify gehört.

Diese Zahlen beweisen, dass Twice definitiv eine der beliebtesten Girlgroups in Korea sind.