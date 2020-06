Japanische Single von BTS führt internationale iTunes-Charts an

ⓒ Big Hit Entertainment

BTS ist mit dem Leadtrack ihres neuen japanischen Albums „Stay Gold“ an die Spitze der internationalen iTunes-Charts in über 80 Ländern und Regionen gestürmt.





Das in japanischer Sprache gesungene Lied belegte den ersten Platz in den Top Songs Charts in 82 Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Brasilien und Indien.





Das Album voller Länge mit dem Track „Stay Gold“ wird am 15. Juli erscheinen. Das Lied ist zudem im Soundtrack einer japanischen Fernsehserie enthalten, die im April ausgestrahlt werden sollte, aber wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.