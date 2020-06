BLACKPINK tritt in „Tonight Show“ von NBC auf

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK geben mit einem Auftritt in der Fernsehshow „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ des Senders NBC ihr Comeback.





Die Gruppe wird zum ersten Mal ihren Pre-Release-Track „How You Like That“ in der Late-Night-Show am 26. Juni vorstellen.





Es ist BLACKPINKs erster Auftritt bei Fallon, zu sehen und hören waren sie aber bereits in anderen US-amerikanischen Fernsehshows wie „The Late Late Show with James Corden“ u.a.