Solo-Comeback von Solji

Anführerin der K-Pop-Girlgroup EXID Solji gibt ihr Solo-Comeback.





Ihre letzte Single als Solokünstlerin mit dem Titel „Like That First Feeling“ kam 2008 heraus.





Die neue Single „Because It Happens to be Raining Today“ wird am 9. Juli erscheinen. Die Ballade wurde von LOOGONE geschrieben, der bereits mit verschiedenen K-Pop-Künstlern wie Apink und NU’EST W zusammengearbeitet hat.