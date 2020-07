Einfach tanzen (5) 잘 가

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „잘 가; jal ga“

Deutsch: „Mach’s gut!“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





잘 Adverb mit der Bedeutung „gut“

가 nicht-höflich formulierte Imperativform des Verbs 가다 für „gehen“





Der Ausdruck 잘 가 bedeutet wörtlich „Gehe gut!“. Damit verabschiedet sich der Sprecher von seinem Gegenüber, der sich nun auf den Weg machen will, und wünscht ihm einen guten Weg bis zu seinem Ziel. Von der Verwendung her ist diese Abschiedsfloskel also vergleichbar mit dem deutschen „tschüss“, „Mach’s gut“. Etwas höflicher formulieren kann man den Ausdruck mit dem Höflichkeitssuffix -요: 잘 가요.

Ein höflicheres „Auf Wiedersehen“, das noch gängiger ist, lautet: 안녕히 가세요.

Beide Ausdrücke werden nur gegenüber Personen verwendet, die gehen, und nicht gegenüber jemandem, der bleibt.





Ergänzungen

차비: Nomen für „Fahrgeld“