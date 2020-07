Hwang Hee-chan trifft gegen TSV Hartberg: Salzburg sichert sich vorzeitig Meistertitel

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Hwang Hee-chan hat für den FC Red Bull Salzburg im Spiel gegen den TSV Hartberg einen Treffer erzielt und ein Tor vorbereitet und zum 3:0-Sieg des Tabellenführers beigetragen.





Red Bull Salzburg hat sich damit frühzeitig zum siebten Mal in Folge den österreichischen Meistertitel gesichert. Salzburg liegt acht Punkte vor dem Tabellenzweiten Rapid Wien und ist ungeachtet des Ausgangs der zwei restlichen Spiele erneut Meister.





Hwang Hee-chan feierte mit dem Verein den fünften Titel. Letzten Monat gewann er mit Red Bull Salzburg den ÖFB-Cup. Der Südkoreaner spielte gegen TSV Hartberg in der Startelf und traf in der 53. Spielminute per Kopf nach einer Vorlage von Albert Vallci. In der 59. Minute bereitete er einen Treffer von Patson Daka vor.