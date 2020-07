BTS-Handy ist nun verfügbar

ⓒ SAMSUNG

Sind Sie ein BTS-Fan? Nun ergibt sich eine weitere Möglichkeit, seine Fanliebe zu zeigen, nämlich mit seinem Handy.

BTS haben anlässlich des siebenjährigen Bestehens ihres Fanklubs ARMY ein besonderes Projekt mit einem koreanischen Handy-Hersteller initiiert. Es sollen ein BTS-Edition-Handy und dazu passende Wireless-Kopfhörer erhältlich sein. Die Vorbestellung hat bereits am 19. Juni begonnen. Das Handy und die Ohrstöpsel sind alle lilafarben, die repräsentative Farbe von BTS.

Ferner wurde bekannt, dass die Koreaner im Nachbarland Japan besonders beliebt sind. Ihr viertes reguläres Album “Map of the Soul” kam auf Platz eins der Orikon Albumcharts für das erste Halbjahr. Es verkaufte sich in Japan allein 429.000 mal. Es ist 36 Jahre her, dass ausländische Sänger in Japan diesen Platz erreicht hatten. Im Jahr 1984 hatte das Album “Thriller” von Michael Jackson die höchsten Verkaufszahlen in Japan erreicht.