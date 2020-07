Geschäftsführer von koreanischen Entertainmentagenturen gehören zu “Indie Power Players”

ⓒ Big Hit Entertainment

Bang Si-hyuk von Big Hit Entertainment und Jung Wook von JYP Entertainment wurden als “Indie Power Players” auserkoren. Zu Indie Power Players können Akteure, Labels und Agenturen, die auf dem Weltmusikmarkt große Erfolge erzielt haben, aber nicht zu den drei größten Labels in den USA gehören, werden.

Billboard, das die herausragenden Akteure aussucht, meinte, dass Bang Si-hyuk mit der Gruppe BTS enorme Erfolge eingeheimst habe. Bang habe mit BTS gemeinsam innovative Projekte durchführen können.

Bei JYP Entertainment stehen GOT7, Day6, Twice, Stray Kids, Itzy und weitere unter Vertrag. Diese Agentur hat jüngst mit Orchard, einer globalen Musikvertriebsfirma, einen Vertrag geschlossen und will nun den Weltmarkt ins Visier nehmen, was man im Auge haben sollte. Denn großartige Erfolge scheinen schon vorprogrammiert zu sein.