Woo Jiyun von Pubertät mit roten Wangen gibt neues Lied heraus

ⓒ YONHAP News

Das Mitglied Woo Jiyun, das jüngst aus der Indiegruppe Pubertät mit roten Wangen ausgetreten ist, ist nun als “Fremdes Kind” wieder in die koreanische Musikwelt zurückgekehrt. Sie war schon als Mitglied von Pubertät mit roten Wangen mit dem Namen “Fremdes Kind” solo tätig.

Nun hat sie also unter diesem Namen am 18. Juni ein neues Album mit dem Titel “O:circle” herausgegeben. In diesem Album sind zwei Lieder enthalten.

Nun sind also alle beiden Mitglieder von Pubertät mit roten Wangen jeweils in eigenen Gruppen tätig.