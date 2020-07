Wandel in Korea

ⓒ Urs Kuckertz

Tong-Jin Smith ist Journalistin und unterrichtet Media und Information literacy. Nicht nur schlägt sie selbst als Halkoreanerin die Brücke zwischen Deutschland und Korea immer wieder; Auch die Studentinnen und Studenten die sie unterrichtet machen das. Für sie sei das sehr hilfreich sagt sie, weil ihr das ihre Wurzeln klar mache.Das Treffen zweier Welten hat Tong-Jin Smith in Berlin getroffen und mit ihr über Medien in Deutschland und Korea, koreanische Studentinnen und Studenten in ihren Kursen und Veränderungen in der koreanischen Gesellschaft gesprochen.Tong-Jin Smith ist Journalistin und unterrichtet Media und Information literacy. Nicht nur schlägt sie selbst als Halkoreanerin die Brücke zwischen Deutschland und Korea immer wieder; Auch die Studentinnen und Studenten die sie unterrichtet machen das. Für sie sei das sehr hilfreich sagt sie: “Weil mir das meine Wurzeln immer wieder klar macht”.Das Treffen zweier Welten hat Tong-Jin Smith in Berlin getroffen und mit ihr über Medien in Deutschland und Korea, koreanische Studentinnen und Studenten in ihren Kursen und Veränderungen in der koreanischen Gesellschaft gesprochen.