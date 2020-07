BLACKPINK erreicht als K-Pop-Gruppe den höchsten Platz in den Spotify-Charts

ⓒ YG Entertainment

Als K-Pop-Gruppe hat BLACKPINK mit ihrer neuen Single den höchsten Platz in den Spotify-Charts erklommen.





„How You Like That“ lautet die neueste Single der Gruppe von ihrem bevorstehenden Album, das im September erscheinen soll. Das Lied schaffte es am 28. Juni auf den zweiten Platz der Global Top 50 von Spotify, nachdem es am vorangegangenden Freitag veröffentlicht wurde.





Mit ihrer Single überholte die vierköpfige Girlgroup BTS als K-ㅊPop-Gruppe mit dem höchsten Platz in den Charts. BTS hatte es mit „Boy With Luv“ auf Platz 3 geschafft.